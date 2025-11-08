½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢¹ÓÌÚ¡¢Èª²¬¤¬¼ó°Ì¡¡TOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¡¡TOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè3Æü¡Ê8Æü¡¦¼¢²ì¸©À¥ÅÄGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦20ºÐ¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢68¤Ç²ó¤Ã¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»6¾¡¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤ÈÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Î201¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¡£11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¤ËÎëÌÚ°¦¡¢10¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¤Ë¹â¶¶ºÌ²Ú¤È¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤Ï6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î21°Ì¡£¡Ê½Ð¾ì76Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹17.2ÅÙ¡¢ËÌÀ¾¤ÎÉ÷1.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°5048¿Í¡Ë