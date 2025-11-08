¡Úµð¿Í¡Û¥¥ã¥ó¥×¹ÈÇòÀï¤Çµ¡Æ°ÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·âÂ¿È¯¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê8Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
¥¥ã¥ó¥×Âè3¥¯¡¼¥ë¤Ë¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿µð¿Í¡£1·³¼çÂÎ¤Î¸áÁ°ÁÈ¤È¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¼çÂÎ¤Î¸á¸åÁÈ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÂ¤ò»È¤Ã¤¿ºîÀï¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤é¹ÈÁÈ¤ÎÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ç1¡¢3ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ëÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÅðÎÝ¡£¹ÈÁÈ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎºäËÜÃ£ÌéÁª¼ê¤¬2ÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÌçÏÆÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤à¤Ê¤É¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤â¹ÈÁÈ¤Î°éÀ®¡¦Áêß·Çò¸×Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÂåÁö¤Î½®±Û½¨¸×Áª¼ê¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÅðÎÝ¡£1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÂçÄÅ°½ÌéÁª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¼ÂÀï¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Êµ¡Æ°ÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿¡ËÎý½¬¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡£1¡¢3ÎÝ¤«¤éÆâÌî¥´¥í¤Ç1ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¹¶·â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¡£ÅÀ¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤ÏºÇ½ª¥¯¡¼¥ë12Æü¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£