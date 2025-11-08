カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「ＫＩＯＴＩ ＧＳＯＣ Ｔａｈｏｅ」（米ネバダ州）は７日（日本時間８日）に予選リーグの全日程が終了し、女子日本勢が奮闘を見せている。

主に世界ランキングの上位チームが招待される大会で、各国のトップチームが多く参加。今大会の女子日本勢は五輪２大会連続のメダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、２５年日本選手権覇者のフォルティウス、２度の世界選手権出場を誇る中部電力、２５年日本選手権２位の北海道銀行が出場した。

予選リーグを終えてフォルティウス、ＬＳ、中部電力が２勝２敗で並んだが、フォルティウスはポイント差でプレーオフ進出が決定。ＬＳはＬＳＤ（ラストストーンドロー）の合計でプレーオフ進出を決め、中部電力はタイブレークに回った。また北海道銀行は１勝３敗で予選リーグ敗退に終わった。

フォルティウスは２６年ミラノ・コルティナ五輪切符を懸けた世界最終予選（１２月、カナダ）に出場する。スキップ・吉村紗也香は「しっかりと五輪の出場権を獲得して、自分たちの目標である五輪で金メダルというところに向かって頑張っていきたい」と語っており、大一番に向けて準備を進めている。