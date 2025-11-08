「便利だなぁと実感！」【ユニクロ】40・50代の秋コーデに♡「優秀トップス」

即戦力になるトップスを買い足すなら、デイリーに使いやすいスウェットシャツがおすすめ。今回はおしゃれママの@cococloset128さんも絶賛の【ユニクロ】のスウェットシャツをピックアップ。1枚ではもちろん重ね着もしやすく、秋コーデで活躍してくれそうです。

こなれ感のあるゆったりシルエットのスウェットシャツ

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\1,990（税込・セール価格）

リラックス感のあるラグンスリーブのスウェットシャツ。ゆったりとしたシルエットながら、クロップド丈でウエストまわりがもたつきにくく、すっきり着られそうです。公式サイトによると「1枚でもサマになる」とのことで、コーデに迷ったときの救世主になるかも。秋ムード満点なダークブラウンのほか、オフホワイト・グレー・ブラック・グリーンというミドル世代に似合う上品な色味が揃っています。

大人に似合うトレンドのダークブラウンがイチオシ

急に肌寒くなってきた今の時期。@cococloset128さんは「そんな中、スウェットが便利」「とっても可愛い」と絶賛。今季のトレンドカラーとしても注目のダークブラウンが、上品に秋ムードを演出します。カジュアルなジーンズと合わせても、上品なブラウンが大人顔に引き寄せてくれそう。クロップド丈なので、インナーにシャツを仕込んで裾からのぞかせる着こなしもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@cococloset128様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M