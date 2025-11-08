桃井かおり「極辛がお勧め」手作り麻婆豆腐ラーメン披露「中華料理店みたい」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】女優の桃井かおりが11月8日、自身のInstagramを更新。手作りの麻婆豆腐ラーメンを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳大物女優「食べごたえありそう」手作り中華麺料理
桃井は「麻婆豆腐ラーメンな極み！もうもうメニューも尽きて、おんなじ様なもの作ってるのも芸がない様な気がするのが主婦の悩み」と、日々の食事作りに悩んでいると投稿。「気まぐれにやって」上手くできたという「麻婆豆腐ラーメン」を披露した。具材たっぷりの麻婆豆腐が麺の上にのった一品で、「極辛がお勧め」としめくくっている。
この投稿には「中華料理店みたい」「美味しそう」「気まぐれでこのレベルはすごい」「食べさせて」「食べごたえありそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳大物女優「食べごたえありそう」手作り中華麺料理
◆桃井かおり、手作り麻婆豆腐ラーメン披露
桃井は「麻婆豆腐ラーメンな極み！もうもうメニューも尽きて、おんなじ様なもの作ってるのも芸がない様な気がするのが主婦の悩み」と、日々の食事作りに悩んでいると投稿。「気まぐれにやって」上手くできたという「麻婆豆腐ラーメン」を披露した。具材たっぷりの麻婆豆腐が麺の上にのった一品で、「極辛がお勧め」としめくくっている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「中華料理店みたい」「美味しそう」「気まぐれでこのレベルはすごい」「食べさせて」「食べごたえありそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】