º£¿¹çýÌí19ºÐ¡¢°û¼ò¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬·ÀÌó²ò½ü¡¡¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤â¹ßÈÄ
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤Ï8Æü¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£¿¹çýÌí¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¿¹¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¿¹çýÌí18ºÐ¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£¿¹çýÌí¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅö³º¹Ô°Ù¤¬½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÆüÉÕ¤Çº£¿¹çýÌí¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤ª¤è¤Ó´ÉÍýÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¿¹¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÅì±Ç¤«¤é½Ð±é¼Ô¤Îº£¿¹çýÌí¤µ¤ó¤Ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Î°û¼ò¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ßÈÄ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö»öÂÖ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò´Õ¤ß¹ßÈÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¿¹¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î·ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì¤½Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢À¿¼Â¤ËÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
