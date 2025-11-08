田久保真紀前市長（55）の失職に伴う静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）に出馬することを表明した政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志党首（58）が7日、国会内での定例会見で、田久保氏と会談したことを明らかにした。



【写真】涙ぐむ田久保真紀前市長

立花氏は「伊東の観光大使といえば田久保さんですよね。田久保さんは（失職に伴う）選挙で6300万円使ったりしてるんで、僕は田久保さんに伊東の観光大使をやっていただければ十分回収できる」と、田久保氏の観光大使就任を提案した。



田久保氏の印象を「お会いしたら、愛嬌（あいきょう）のあるまともな人で、お目々もクリクリでめちゃくちゃかわいらしい方なんですよ。田久保さんは何か頑張っているんですよ。市民のために。それは間違いない」と語った。



「選挙を前にしてこんなこと言うと、大変失礼ではあると思うんですが」と前置きした立花氏は「伊東市の大変なドロドロの中で市長をするよりも、田久保さんが笑顔で伊東市の観光大使をしていただければ、いずれ国政の方とか可能性も出てくる。どうしても卒業証書を見せられないという田久保さんに観光大使をやっていただければ、6300万円という経済効果じゃない」と呼びかけた。



「卒業証書19.2秒」が、流行語大賞にノミネートされたことを挙げた立花氏は「世の中的には…少なくともマスコミの世界では、田久保さんは面白いキャラクター。“田久保る”関連グッズはめちゃくちゃ売れると思うので、僕がそれこそライセンスをもらって仕事したいぐらい」と、キャラ立ちした田久保氏を高評価する。



田久保氏に、卒業証書を見せたらどうかと進言したという立花氏は「本人はやっぱり見せることを頑なに拒否された。僕が別れてから『ちょっと検討します』とおっしゃっていた」と説明した。



（よろず～ニュース編集部）