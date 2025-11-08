◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）

好メンバーが集まった２歳重賞は１６頭立てで行われ、単勝１・８倍で１番人気のダイヤモンドノット（牡、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が２番手から進め、ゴール前で後続を突き放し、３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。クリストフ・ルメール騎手は２０２０年モントライゼ以来、歴代最多を更新する５勝目。福永調教師は昨年のデイリー杯２歳Ｓ（ランフォーヴァウ）以来、１年ぶりの重賞勝利となった。勝ちタイムは１分２０秒９。

同馬は芝１２００メートルでオープン特別２勝のゾンニッヒの半弟。デビュー３戦目となった９月の阪神・芝１４００メートルで３馬身差をつけて初勝利。前走のもみじＳ・オープンは２着だったが、ここで待望の重賞初タイトル獲得となった。

８番人気のフクチャンショウ（戸崎圭太騎手）が２着。１２番人気のトワニ（菅原明良騎手）が３着だった。２番人気のシュペルリング（津村明秀騎手）は伸びを欠いて１０着に敗れた。

津村明秀騎手（シュペルリング＝１０着）「２走目で少し硬さがありました。前回はスムーズだったけど、今回はタイトな位置で、ぶつけられたりしたので仕方がないですね。４コーナーでは手応えがなかったです」

佐々木大輔騎手（ネネキリマル＝１１着）「左にもたれるのが、きつかったです。問題があるとすればそれくらいで、距離は問題なかったです」

横山武史騎手（ミルトベスト＝１２着）「新馬戦から返し馬は難しそうと思っていたけど、今日は落ち着いていました。スタートしてから進まないくらいで、馬が来たらブレーキをかけてしまったり。まだ馬群に慣れてないですね。今日は経験値の差が出ました。いい馬ですよ」

三浦皇成騎手（シーミハットク＝１３着）「もう少し前に行きたかったけど、１歩目がそんなに速くなく取りたい位置が取れなかった。ペースも遅くて、上がりに対応できなかった。ゴールしてからも走りきっている感じはないし、条件が合うところならもっと能力を出せると思います」

木幡巧也騎手（フォトンゲイザー＝１４着）「だいぶ気が入ってきて、前に行かせると一本調子なので、下げてしまいに脚を使わせる競馬をした。しまいの感じは良かったし、こういう競馬を覚えていければ」

原優介騎手（フェーダーローター＝１５着）「間隔も詰まっていて、テンションが高めの返し馬になり、ゲートの駐立でも立ち上がるアクシデントがありました。発馬が決まってからは、レースセンスを見せてくれました。内枠なら違っていましたね。自己条件に戻れば通用すると思います」

松岡正海騎手（コックオーヴァン＝１６着）「ゲートが全て。テンションが高くなり、スタートも悪くなってしまった」