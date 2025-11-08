湘南が新潟との“Ｊ２降格対決”に５ゴール完勝　約半年ぶり勝利　ＦＷ鈴木章斗が２得点で今季９点目

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 湘南５―２新潟（８日・レモンＳ）

前節ともにＪ２降格が決まった１９位湘南と最下位（２０位）新潟の一戦は、湘南がＦＷ鈴木章斗の２ゴールなどで５―２と勝利し、５月１１日の東京Ｖ戦以来、約半年ぶりにリーグ戦勝利を挙げた。湘南はＪ１リーグ３位タイの１９戦未勝利を止め、２０戦ぶりの勝利となった。

前半３５分にＦＷロングボールに抜け出した鈴木章が冷静にＧＫとの１対１を制して先制。さらに同３８分、ＦＷ二田理央の折り返しをＭＦ平岡太陽が決めて追加点を広げた。後半７分にはＭＦ小野瀬康介が右足で絶妙なコントロールショットを決めて３点目を奪った。さらに後半２５分、ＭＦ中野伸哉のラストパスを鈴木章が合わせて突き放すと、同２８分には途中出場のＭＦ奥野耕平が豪快なミドルシュートでネットを揺らした。終盤には２点を返されたが、勝利をつかんだ。

今季は夏に日本代表ＤＦ鈴木淳之介がデンマーク１部コペンハーゲンに移籍するなど、主力の流出もあって低迷し、Ｊ２降格となった湘南。今季限りで山口智監督の退任も決まった。キャプテンの鈴木章は２ゴールで今季９得点とし、１０得点を挙げた昨季に次ぐ２年連続２桁ゴールにあと１点と迫った。降格が決まった直後のホーム戦、スタジアムに駆けつけたサポーターに意地を見せる快勝となった。