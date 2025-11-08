所ジョージ、愛車『シボレー コルベット』まさかの“トラブル”告白「“どポンコツ”で…」 おぎやはぎ驚きの“逸話”ぶっちゃけ
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）が、きょう8日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。番組500回の節目に、“芸能界の車王”である所が降臨し、“愛車遍歴”を振り返る。
【番組カット】使えるかっこよさがここに…所ジョージが150万円で購入した、世田谷ベース“唯一の日本車”愛車の全貌
過去に所有した車の台数は数知れず、現在も11台の愛車を所有し、自らカスタムも手掛けるなど、自他ともに認める“芸能界の車王”の異名を持つ所。今回はその前線基地、世田谷ベースでロケを敢行。これまで愛したさまざまな車の思い出を語っていく。
そんな所だけに、愛車を巡るトラブルの逸話にも事欠かない。お気に入りの1台だった『ポンティアック・ファイアーバード・トランザム』は「タイヤが4本全部違うんだよ」といい、鍵にまつわる信じられないエピソードも披露。
現在、10年以上所有しているという『シボレー コルベットC2』は、足回りなどを強化し、所自身が“世界一かっこいいC2”と自負。だが実は20代のころに『シボレー コルベット』の“日本1号車”に乗っていたといい、その車は「“どポンコツ”で、いつも青梅街道で止まってたの」とぶっちゃける。まさかのトラブルに、専門店のスタッフにもあきれられた思い出も。
さらに『フィアット850クーペ』は、「関越自動車道でアクセルが入ったままになっちゃって…」という絶体絶命のピンチ。そこで所が取った奇抜すぎる作戦とは。
また、夫婦で2台所有していたサニートラックは「かっこいいから」というだけの理由で、当時誰もやっていなかった自転車を積むという遊びを決行。すると、これにただ一人、食いついた人物が。昭和を代表する、その名優とは。
