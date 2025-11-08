40歳・益若つばさ、2ショットで話題の17歳息子を溺愛「“今が一番可愛い”を更新し続けている」 MEGUMIも共感
俳優の益若つばさが7日放送のABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#10に出演。17歳の息子への溺愛ぶりを明かした。
【写真】益若つばさの息子溺愛ぶりに「わかる」と共感するMEGUMI
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#10では、スタジオゲストとしてモデルでタレントの益若と女優の川島海荷が登場した。
オープニングでは、タレントのビジネス展開の先駆けとなった益若が奇跡の40歳と話題になった息子とのツーショットを披露。普段寮生活の息子とはすれ違うこともあり「2人で泣きながら話し合いとかします」と息子との向き合い方を明かした。益若は「子どもは5歳ぐらいまで可愛いというけれど、私は“今が一番可愛い”を更新し続けている」と話し、MUGUMIは「わかる、好きすぎて苦しいよね」と子どもへの溺愛ぶりを語った。
