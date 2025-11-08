プロ野球・日本ハムは7日、国内FA権を取得していた中島卓也選手と玉井大翔投手との来季契約を結んだことを明かしました。

中島選手は2008年ドラフト5位で福岡工から日本ハムに入団し17年目。日本ハムが最後に優勝した16年にはフルイニング出場を果たし、今季は32試合に出場していました。

中島選手は残留の理由について「この歳になって1年でも長くやりたいという思いが強いので、ファイターズで最後までやっていきたいなと思います」とコメント。「1年間ケガをせずに、一勝一勝に貢献できるように、自分の出来る事をやる。求められることをしっかりやって優勝したい」と、10年ぶりの日本一へ向け来季への意気込みを語りました。

来季10年目を迎える玉井投手は、今季40試合に登板。24年はプロ入り後初めて一軍登板なしに終わりましたが、今季復活を果たし17ホールドを含む防御率2.25をマークしました。

玉井投手は残留の理由について「(FA行使について)考えますと言ったものの、ほぼ心は決まっていた。生まれ育った場所ですし、北海道もこの球団も好き。地元の人たちも沢山応援してくれていますし、特別な思いはあります」とコメント。「勝ちパターンで投げたいですし、そのうえでチームが最終的に優勝、日本一出来れば」と、来季へ向け意気込みを語りました。