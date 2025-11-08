リヴァプールの指揮官アルネ・スロットはマンチェスター・シティを率いるペップ・グアルディオラを絶賛した。



リヴァプールはプレミアリーグ第11節でシティとの大一番を控えている。そんなビッグマッチを前にした記者会見でスロットは、今節で監督として1000試合目を迎える敵将について聞かれ、リスペクトを込めながら次のように讃えた。



「彼のチームの試合を見るのはいつも楽しみだ。対戦相手を分析している中で、彼のチームと対戦するのはいつも楽しい。なぜなら、彼のチームの試合を5試合、6試合、7試合も観戦できる特権があり、決して飽きることがないからだ。少なくとも私は決して退屈しない。だって彼のチームはボールを保持する時、いつも明確で優れたアイデアを持っているからね。彼らは常に人々を楽しませようとしているんだ」





「他の多くの試合はもはや見ていて楽しくないが、彼の試合は見るのが楽しい。最近は時間の無駄遣いとか、ゲームの中であまり好きじゃない部分が増えてきた。しかし、対戦相手を苦しめるための非常に有効な手段となっているし、サッカーにおける新しい戦術と言えるだろう。ただ、ペップのチームではほとんどやらないことだ」「そしてもちろん、バルセロナのチームは信じられないほど強かった。日曜の夜8時に試合をしてくれることを願っていたし、週末の終わりに楽しみが一つ増えた。それから彼が他のチームに移った時、偽SBのような新しい戦術も生み出した。彼のチームの試合を見ると、いつも何か特別なものがある」「多くの監督が勝利を収めているが、彼がトロフィーを獲得したスタイルこそが、他の多くの監督と比べて際立っている理由だ。特に彼が務めてきたレベルで、今キャリアをスタートさせて1000試合出場を達成する監督がどれだけいるだろうか。そもそもそれを達成するだけでも非常に困難だし、それには多くの犠牲が伴うはずだからだ」（英『Sky Sports』より）スロット率いるリヴァプールは今節ペップの1000試合目というメモリアルな日にアウェイに乗り込む。2位シティとは1ポイント差、首位アーセナルとは7ポイント差というなかでの大一番となるが、勝利を飾れるか、注目だ。