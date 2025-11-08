¡Úµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Û£±£²ÈÖ¿Íµ¤¥È¥ï¥Ë¤¬£³Ãå¡¡ºÇÂ®ËöµÓ°ú¤½Ð¤·¤¿¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡Ö»Ð¤¬£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¢¡Âè£¶£±²óµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±£±·î£¸Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿£²ºÐ½Å¾Þ¤Ï£±£¶Æ¬Î©¤Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡£±¡¦£¸ÇÜ¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë¡Ë¤¬£²ÈÖ¼ê¤«¤é¿Ê¤á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ï£²£°£²£°Ç¯¥â¥ó¥È¥é¥¤¥¼°ÊÍè¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£µ¾¡ÌÜ¡£Ê¡±ÊÄ´¶µ»Õ¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê¥é¥ó¥Õ¥©¡¼¥ô¥¡¥¦¡Ë°ÊÍè¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Å¾Þ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£²£°ÉÃ£¹¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ£²¾¡¤Î¥¾¥ó¥Ë¥Ã¥Ò¤ÎÈ¾Äï¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î¤Îºå¿À¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½é¾¡Íø¡£Á°Áö¤Î¤â¤ß¤¸£Ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¥·¥ç¥¦¡Ê¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ë¤¬£²Ãå¡££±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥È¥ï¥Ë¡Ê¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£³£³ÉÃ£°¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡Ê¥È¥ï¥Ë¡á£³Ãå¡Ë¡Ö¤À¤¤¤ÖÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ð¤¬£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤ÇÎÏ¤à¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤ß¤ò¤Ê¤À¤á¤Ê¤¬¤é²æËý¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤·¤Þ¤¤¤ò»È¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥×¡¼¥·¥ã¥óµ³¼ê¡Ê¥·¥ã¥ª¥Þ¥Þ¥ë¡á£´Ãå¡Ë¡Ö¥²¡¼¥È¤¬Â®¤¯¤Ê¤¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤·°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¡£¤·¤Þ¤¤¤Ï¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ÎÇÏ¤Î¸ÄÀ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡Ê¥ë¡¼¥È¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡á£µÃå¡Ë¡Ö²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌµÍý¤»¤º¹Ô¤±¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¸å¤í¤À¤Ã¤¿¤é£²Ãå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ËÌÂ¼¹¨»Êµ³¼ê¡Ê¥æ¥¦¥Õ¥¡¥é¥ª¡á£¶Ãå¡Ë¡Ö½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¾Àþ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤¿¤±¤É¡¢¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ö¤óºä¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¼ÆÅÄÂçÃÎµ³¼ê¡Ê¥ê¥Í¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¡á£·Ãå¡Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥ì¡¼¥¹Á°¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Î¶¥ÇÏ¤ËÅ°¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Êý¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¤¹¤·¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐ¶¶æûµ³¼ê¡Ê¥Û¥Ã¥È¥¥¥È¥í¥Ã¥È¡á£¸Ãå¡Ë¡ÖÂçÌîµ³¼ê¤«¤é¡ØÇØ¹ø¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤»¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¸«±þ¤¨¤¢¤ëµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤¬È¼¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¡á£¹Ãå¡Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»þ·×¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸½¾õ¤ÎÎÏ¤Ï½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¸Ê¾ò·ï¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×