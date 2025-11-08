◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 鹿島２―１横浜ＦＣ（８日・メルスタ）

首位の鹿島は横浜ＦＣを２―１で下し、勝ち点３を積み上げた。後半に立て続けにＦＷレオセアラ、知念慶がゴールを挙げた。

＊ ＊ ＊

これも“鬼木マジック”か。前節から先発４人を入れ替えた鹿島は、代わって先発した３人がゴール＆アシストをマークした。

０―０の後半１７分、２トップの一角に抜てきされたＦＷ田川亨介の巧みな突破から、レオセアラが流し込んで先制点をゲット。その３分後には、セットプレーを期待されてスタメン起用となったＤＦ小川諒也のＣＫから、２戦ぶり先発のＭＦ知念慶が豪快に頭でねじ込んだ。

ゴールやアシストの結果は残せなかったが、ＭＦ松村優太もマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍で右サイドを上下動。前半に得点を奪うことはできなかったが、３戦連続ドローで停滞気味だった攻撃が後半に花開き、勝ち点３をもぎ取った。

鬼木達監督は「試合の中で調子がよかった選手、トレーニングの中でいい形でプレーしていた選手がいたので、競争というところと、相手の戦い方もみて、こういうスタメンになりました」と明かした。

３日の次節・東京Ｖ戦（味スタ）の結果次第では９シーズンぶりの優勝の可能性も出てきた。