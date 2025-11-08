歌手の和田アキ子（75）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。超人気お笑い芸人にダイエットを持ちかけた結果を明かした。

番組終盤のCM中には、放送後にラジオの生放送を控えるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」があいさつに訪れたという。それまでに「今人生で一番太ってるんですよ」などと明かしていた和田は「伊達くんに一緒に痩せよう言うたけど、断られた」と苦笑した。

アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は、伊達が「アッコさんは今が一番いいですから。これ以上痩せないでください」と話していたと紹介。

和田は「いやだからね、私が太っているって気が付かないのよ、みんな、多分」とコメント。垣花は和田が「それこそ入院とかしたりとか、刑務所とか入った方が痩せるんちゃうか」とも話していたとし、そこで伊達が「何か過去で捕まるんじゃないですか」と過去の悪さで捕まるのではないかと話して笑わせたともぶっちゃけた。

和田は苦いながらも、「それはない。残念ながらない」と言い切った。