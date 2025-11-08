¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡ÖÍ³¿¤Îµ»ö¤òËèÆü½ñ¤¤¤Æ¤âÍèÇ¯¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×Àºº²¹þ¤á¤ÆÅê¤²¤¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤ËÃ¦Ë¹
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£À¤³¦°ì¤ò½Ë¤¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÇ®Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¹¶·â¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¤ª¤«¤²¡×¤À¤ÈÆ±Î½¤Ø´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º4¾¡¤Î¤¦¤Á3¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤ß¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¡ÖÍ³¿¤Îµ»ö¤òËèÆü½ñ¤¤¤Æ¤âÍèÇ¯¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾éÃÌ¤ò½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é»³ËÜÅê¼ê¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè6Àï¤Ç6²ó96µåÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¡¢Ãæ0Æü¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Âè7Àï¤Ï2²ó2/3¤Ç34µå¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£MVP¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤âÆ¬¾å¤Ë·Ç¤²¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤¦¤Þ¤¯¤¢¤²¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¤³¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¸å¤í¤«¤é¤½¤Ã¤ÈÏÓ¤ò»Ù¤¨¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏºòÌëÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ëº£Ìë¤Ï²æ¡¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£¤À¤«¤éMVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀºº²¹þ¤á¤ÆÅê¤²¤¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀèÈ¯Åê¼êÁ´°÷¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤âÀï¤¤Â³¤±¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡×¤È´î¤Ó¡£¡ÖµîÇ¯¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Á´°÷Ìîµå¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´°÷¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁíÎÏÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£