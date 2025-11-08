人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の溝口勇児ＣＯＯが８日、自身のＸを更新。因縁の“孤高の闘神”飯田将成に言及した。前日に飯田がＹｏｕＴｕｂｅで溝口氏との対戦について「全然やってもいいんですけどね。人間的に好きじゃないんで会いたくない。気持ちも何も、左手で勝てるレベルでしょって。レベルが違うから、戦うも何も」と発言したことを「左手だけで勝てるなんて調子にのってるみたいだけど、おれが本気で練習しちゃったら、両手両足使っても勝負にならないけど、大丈夫？」とバッサリ。「ＢＤで知名度を得た中でさえ、焼肉屋もジムもまともに経営できなければ、挑戦も努力もせず逃げ続けてきた人生のやつに、お前が持ってるものの中で、唯一おれと勝負論のある格闘技の舞台で、わざわざクソ忙しいおれが歩み寄ってやってる。それがどれだけのことか、少しわかってくれないかな。会えば『仕事ください』『俳優もやりたいです』『スポンサー探してます』って擦り寄ってくるくせに、ＳＮＳでは王様気取り。そもそも、そんな背景の中でおまえがＡｂｅｍａで調子に乗った発言をおれにしたことが、すべての始まりだったよな。得意のセルフプロデュースの一環ではいてしまったのかもしれないけど、おまえの雑魚ムーブ、普通に腹立つから気をつけろよ」と、断じた。

飯田は８月のＢＤ１６に出場予定だったが、溝口ＣＯＯと対立し、直前で欠場。波紋を呼んでいた。大会では溝口氏が飯田に代わりＳＡＴＯＲＵと対戦。勝利していた。