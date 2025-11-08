ARrC、『it's Live』に登場！荒々しい『SKIID』バンドライブで“唯一無二”の色を刻む

ARrC（アーク）が、没入感あふれるバンドライブを披露した。

【写真】『プジェ』参加の日米ハーフ17歳、男性グループARrC加入

ARrCは11月7日、YouTubeチャンネル『it's Live』に出演し、2ndシングル『CTRL+ALT+SKIID』のタイトル曲『SKIID』のバンドライブステージを公開した。

公開された映像の中でARrCは、モノトーンのシックなスタイリングで登場し、視線を一気に引きつけた。ジャケットやシャツ、ベストなどを変形させた多様なミックスマッチで、荒々しく都会的なムードを完成させている。

続いてARrCは、色とりどりの照明の下、重厚なバンドサウンドに合わせてぶれのない生歌とエネルギッシュなパフォーマンスを繰り広げ、強烈なエネルギーを放った。特に、独特の「SKIIDリズム」をそれぞれの声色と表現力で消化し、荒々しさと繊細さを同時に見せることで、パフォーマンスはもちろん、独自の音楽性まで証明し、自分たちの色をより確かなものにした。

（写真＝『it's Live』）

映像を見たグローバルファンからは「ARrCのステージはいつも楽しみにしている」「バンドサウンドになると曲の印象が変わる」「目が離せなかった」「これからの成長がもっと期待される」「画面越しにもエネルギーが伝わる」など、熱い反応が寄せられた。

『SKIID』は、揺らぎ崩れそうになる日々の中でも、今この時間を自分だけの言葉で記録しようとする10代の現実と姿勢を描いた曲。ARrCは日常の疲労感の中でも色褪せない「若さの尊さと美しさ」に光を当てている。

ARrCは『it's Live』をはじめ、多様な音楽番組やウェブコンテンツに出演し、幅広い活動を続けている。また、11月8日からはベトナムの超大型オーディションリアリティ番組『Show It All』に出演し、「グローバルZ世代アイコン」としての熱い人気を改めて証明する予定だ。