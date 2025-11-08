元AKB48メンバー、4歳娘の“ピンク尽くし”コーデ披露「天使みたい」「笑顔が似てる」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】元AKB48メンバーでタレントの佐藤すみれが11月7日、自身のInstagramを更新。娘の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元AKB「笑顔が似てる」4歳娘の顔出しショット
佐藤は、フリル付きの大きな襟がついたトップスに、ギャザーたっぷりのスカート、レギンスまで、すべて淡いピンクで統一されたコーディネートの4歳の娘の写真を投稿。ピースサインをし、微笑ましいショットを披露した。
また「今季の購入品」と娘の洋服を紹介し、「ピンクだらけで可愛すぎるね。娘はピンクとハート（ラブホーク）が好きみたい」と娘の好みについても説明。さらに「最近個人的には男の子服も本当に沼…！」と綴り、「実は娘より息子のほうが洋服の反応多めで、着せたいものがたくさんあるー！」と、息子のファッションにも関心を寄せていることを記している。
この投稿には、「ピンクが似合いすぎる」「天使みたい」「癒される」「笑顔が似てる」「息子くんのファッションもぜひ見たい」「センスが光ってる」「可愛すぎる」といった声が上がっている。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆佐藤すみれ、4歳娘の“ピンク尽くし”コーディネートを公開
◆佐藤すみれの投稿に反響
