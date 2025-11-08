軽やかに履けて頼れる防水設計！デイリーユースに最適なアウトドアスニーカー【ハイテック】がAmazonで販売中！
透湿防水で街歩きもアウトドアも快適！高コスパのアウトドアスニーカー【ハイテック】がAmazonで販売中！
起毛調の素材を使用したカジュアルな見た目のアウトドアスニーカー。透湿防水テクノロジー「DRI-HI Light」を備えた充実の機能性。アウトソールにはグリップ性に優れた耐摩耗ソールを搭載し、付け替え可能なスペアシューレースが付属している。靴内への水の浸入を防ぎ、湿気は外に逃がす透湿防水テクノロジー。アッパーとタンのインナー材それぞれに、優れた耐水性と透湿性を備えた透湿防水メンブレンを搭載。
カジュアルな見た目と防水機能を両立。軽量で柔らかな履き心地が特徴のアウトドア対応スニーカーとなっている。
透湿防水テクノロジーによりムレを抑え、急な雨にも対応。普段使いから軽登山まで幅広く活躍する。
耐摩耗性に優れたアウトソールを採用。濡れた路面でも安心感があり、滑りにくさを意識した作りが魅力。
スペアのシューレースが付属しており、カラーの変化を楽しめる仕様。足元のアクセントにも使いやすい一足となっている。
