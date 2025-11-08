軽くて快適なのに頼れる一着！持ち運びも便利なウインドジャケット【ザ・ノース・フェイス】がAmazonで販売中！
風を味方に軽やかに走る！ムレを抑える高通気ジャケット【ザ・ノース・フェイス】がAmazonで販売中！
軽さ、着やすさ、持ち運びやすさなどの機能性を高めた、薄手の防風ジャケット。環境に配慮したPFCフリーのはっ水加工を施したリサイクルナイロン生地を採用。肌側にわずかな凹凸をもつ点接触の二重織り組織で、汗ばんだ状態でもベタつきにくく、快適な着心地が持続。衣服内のムレを排出するベンチレーションは、生地の切替を利用したシンプルな構造で、背中と脇下に採用。さらに、ベンチレーションを兼ねる左右のファスナー付きポケットを装備し、ウエア全体の通気コントロール力を向上させている。フード裏に収納できるポケッタブル仕様で、コンパクトな携行が可能。
薄手で軽量な設計に加え、防風性と通気性を両立。背中と脇下のベンチレーションがムレを軽減し、快適な着心地が続く。
左右のファスナーポケットが通気機能も兼ね、温度調整がしやすい構造。ランニングや外出時に便利な設計となっている。
肌に接する面は点接触構造でベタつきを抑え、汗ばむ季節でも快適に着用できる。アウトドアからタウンユースまで幅広く対応。
フード裏にコンパクトに収納できるポケッタブル仕様。軽量でかさばらず、持ち運びにも優れた一着となっている。
