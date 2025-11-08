YSLの限定「クチュール フェイス パレット」で叶える、ホリデーのきらめく表情

街がきらめきに包まれるホリデーシーズン。そんな特別な時期に、YSLから心ときめく限定アイテム「クチュール フェイス パレット」が登場します。頬を染めるやわらかなピンク、華やかに輝くブロンズ、ロマンティックなベリーまで──6つのカラーが織りなすのは、あなたの魅力を自在に表現する“光と色のシンフォニー”。この冬、最高に美しい瞬間を演出してくれるパレットです。

YSLから限定登場！ホリデーだけの「クチュール フェイス パレット」

ホリデー限定で登場する「クチュール フェイス パレット」は、まるでジュエリーのような輝きを放つ6色をセット。

頬、目元、フェイスラインとマルチに使えるこのパレットには、3色のブラッシュ「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」と、3色のハイライター「オールアワーズ ハイパールミナイザー」を組み合わせています。

ピンク、ベリー、ブロンズの繊細なカラーが肌に溶け込み、立体感のある美しい表情を叶えます。

人気色＆限定色を贅沢にIN！煌めく6色でホリデーを彩る

人気のミルキーピンク「No.44 ヌード ラヴァリエール」や、上品な輝きの「No.02 ヒプノティック ハニー」をはじめ、ホリデー限定色も加わった豪華なラインナップ♡

重ねるたびに表情が変わり、シアーからセンシュアルまで自在なニュアンスを楽しめます。日常メイクはもちろん、ホリデーシーンにもぴったりの華やかな仕上がりに。

限定1種「ゴールデン オアシス」詳細＆発売情報

限定1種「ゴールデン オアシス」は、ラグジュアリーなゴールドケースに輝く特別仕様。価格は19,800円（税込）。全国発売は2025年11月14日（金）、予約開始は11月7日（金）。

さらに、公式オンラインブティックと表参道フラッグシップ ブティックでは、11月5日（水）から先行発売されます。特別なホリデーシーズンにふさわしい、手に入れたい名品です。

ホリデーを華やかに彩る、YSLの魔法♡

煌めくパレットがもたらすのは、まるでドレスをまとうような高揚感。YSLが贈る「クチュール フェイス パレット」は、光と色のバランスであなたの表情をドラマティックに照らします♪

この冬は、限定の輝きを味方に、特別な瞬間をより美しく演出してみてはいかがでしょうか。