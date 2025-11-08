Image: airoff

冬の冷たい雨、夏の炎天下。バックパックは便利だけど背中が犠牲になりがち。

そんな課題を先進素材とアイデア機能で解決したのが、全天候型バックパック「airoff(アイロフ）」。東レの高機能生地を活用して防水・遮熱・通気性を確保。さらに背面ポケットで冬はカイロ、夏は保冷剤を搭載できるので背中の不快感や寒さ対策もできるそう。

先行セールも開催されていたので、詳しくチェックしていきましょう。

高機能生地で水と暑さに強い

Image: airoff

「airoff」最大の特長が東レの3層ラミネート生地を活用している点。アウトドア用レインウェアと同等の耐水圧20,000mmのため、大雨でもそうそう中身が濡れることはありません。

Image: airoff

加えて遮熱性能にも自信アリ。一般的な生地に比べて最大マイナス9.9度も温度上昇を抑制できており、熱のこもりによるムレや収納アイテムへのダメージを防いでくれるそう。

背中が快適になるポケット

Image: airoff

真夏や真冬に便利そうなのがこの「ヒートコントロールポケット」。ホッカイロや保冷剤用のポケットになっているので、気温や体調に合わせて背中の快適性をアップできますよ。

頼もしすぎる収納力

Image: airoff

容量は日常の通勤通学に使いやすい20Lから最大33Lまで拡張できる可変タイプ。収納力が1.5倍以上になるので、買い物で荷物が増えた場合やちょっとした旅行や出張まで幅広く対応可能。

Image: airoff

ノートPCはもちろん、書類や小物類もしっかり収納できる縦型3層構造。収納設計はイマドキの定番なので、多くの人が使いやすいでしょう。

まだまだ機能や収納は盛りだくさん

Image: airoff

もちろん外部のポケットも充実。こちらはボトルや折りたたみ傘に便利。

Image: airoff

ショルダーストラップにも鍵やICカードなどに便利なミニポケットも完備。全てを紹介すると長くなるので割愛しますが、学校や仕事で必要な機能は網羅されている印象。

生地の性能も含めて通勤通学が快適になりそうなバックパックだと感じたので、気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください！

