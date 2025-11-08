¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤ó!!¡×4Ç¯¤Ç·ãÊÑ¡ª22ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¾×·âá¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþ¤·¤¤¡£ÅØÎÏ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»ÐËå¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?!¡×
¡ÖÀå¤Î°ÌÃÖ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÂç»ö¤é¤·¤¤!!¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖË¢Ë÷¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤ÎË¾·îÎÜ°¦¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»»þÂå¤È¸½ºß¤Îà·ãÊÑá¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì ¢«¹â¹»3Ç¯À¸ ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê22ºÐ¡Ë¢ª¡×¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÊÌ¿Íµé¤ËÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Ë¾·î¤Ï¡Ö¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È ¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È ¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸¦µæ ¡¦È±¼Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÊºÇ¶á½ÌÌÓ¶ºÀµ¤·¤¿¤è!¡Ë ¡¦Àåº¬¤Î¶Ú¥È¥ì¡Ê¾å¤²²¼¤²¡Ë ¡¦Àå¤Î°ÌÃÖ¤ò¶ºÀµ ¡¦ÎÞÂÞ¤Î¶Ú¥È¥ì ¡¦»ÑÀª¤òÀµ¤¹ ¡¦É½¾ð¶Ú¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤«¤¹ ¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ ¡¦²Ä°¦¤¤¤È»×¤¤¹þ¤à¡×¤È¡¢¥ê¥×¥é¥¤¡£¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ÎÊäÂ¤È¤·¤Æ¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¿Ê¬¤À¤±¤ÉÀåº¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯¸ú¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë!!Àå¤Î°ÌÃÖ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÂç»ö¤é¤·¤¤!!¡Ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤´¤á¤ó¡Ë ÎÞÂÞ¤Î¶Ú¥È¥ì¤Ï¡¢¡ÈÎÞÂÞ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ëÉ½¾ð¶Ú¤Î»È¤¤Êý¤òÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤Æ¤¿ ¤¢¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥´¥ê¥´¥ê¤·¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Àåº¬¤äÎÞÂÞ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ò¿Þ²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö4Ç¯Â³¤±¤ë¤Ã¤ÆÁêÅö¤¹¤´¤¤¤è¡£Ã±½ã¤ËË«¤á»¾¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö»ÐËå¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?!¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡×¡Ö¥â¥Á¥ÙÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþ¤·¤¤¡£ÅØÎÏ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤ó!!¡×¡ÖÅØÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤ò¸ø³«¤Ç¤¤ëÃÀÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£