¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¡ÂçÅýÎÎÉÜÆâ¤Ç¡ÖÈó¾ï¥Ù¥ë¡×ºîÆ°
¡ÊCNN¡Ë¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ï¤ä¤ä¸À¤¤¤¬¤¿¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï7Æü¡¢¥í¥·¥¢³°¸ò¥È¥Ã¥×¤Î¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤ò¤á¤°¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î·ã¤·¤¤²²Â¬¤òÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤¬5Æü¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï²ñµÄ¤ÎÀÊ¾å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê³Ë¼Â¸³¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ú¥¹¥³¥Õ»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤È¤Î7Æü¤ÎÅÅÏÃ²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤Ï»ö¼Â¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï³°Áê¤È¤·¤Æ¿¦Ì³¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¤Ê¤¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯¡¹¤Î¡Ö¥¯¥ì¥à¥ê¥Î¥í¥¸¡¼¡×¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¸¢ÎÏÊ¬ÀÏ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÎÆü´©·ÐºÑ»æ¥³¥á¥ë¥µ¥ó¥È¤Ï5Æü¡¢¡Ö¾ðÊó¶Ú¡×¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó³°¸ò´±¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤¬¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²ñ¹ç¤ò¡Ö¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´ÑÂ¬¶Ú¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·çÀÊ¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Î¾ïÇ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤¿¤À£±¿Í¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£¤³¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Çº£·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ïº£·î4Æü¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤è¤ê³Ê²¼¤Î¥ª¥ì¥·¥¥óÂçÅýÎÎÉÜÉûÄ¹´±¤òÂåÉ½ÃÄÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
Á§º÷¡Ê¤»¤ó¤µ¤¯¡Ë¹¥¤¤Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¡Ö¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÉÔ¶½¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥í¥·¥¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤Î¿Í»öºþ¿·¤ÎÃû¸õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ»áÉÔºß¤ÎÊóÆ»¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼óÅÔ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐÌÌ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¥·¥¢Â¦¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤È¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤ÎÅÅÏÃ¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÃª¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¿·¤¿¤ÊÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·ÌÀÇò¤Ê³°¸ò¾å¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢À¯ÉÜÆâ¤ÇÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÏÆâÉôÂÐÎ©¤ÎÉ½ÌÌ²½¤òËÉ¤´¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¤Þ¤À¿¦Ì³¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤ÎCNN¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¶¥Ï¥í¥ïÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â³°Áê¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£5Æü¤Î²ñµÄ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥·¥¢³°¸ò¤Î´é¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢²áµî¤Ë¤Ï¹ñÏ¢Âç»È¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¼ýÂ«¤·¤¿2008Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÀïÁè¤«¤é¡¢14Ç¯¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢¿¯¹¶¤ÈÊ»¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï15Ç¯¤Î¥·¥ê¥¢ÆâÀï²ðÆþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¥í¥·¥¢¤ÈÀ¾Â¦¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÃé¼Â¤Ë»Å¤¨¤¿¡£22Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
75ºÐ¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÂÐ·è»ÑÀª¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¶¯µ¤¤Î³°¸ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤òËá¤¾å¤²¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÄë¹ñ¤Ø¤ÎÌî¿´¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¡£ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤ÇºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ëÊ¸»ú¤Ç¤Î¥½Ï¢¤ÎÎ¬¾Î¡ÖCCCP¡×¤ò¥í¥´¤È¤·¤Æ¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ª¤êÀïÎ¬¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¤Î²ñÃÌÃæ»ß¤ò¼¨º¶¤·¤¿¸å¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÆÃ»È¤âÌ³¤á¤ë¥¥ê¥ë¡¦¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ»á¤¬ÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î´ÑÂ¬¶Ú¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢²Ð¾Ã¤·¤Î¤¿¤á¤ÎË¬ÊÆ¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î²¼¤ÇÃéÀ¿¿´¤È·ÑÂ³À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÏºòÇ¯¡¢Ä¹Ç¯¹ñËÉÁê¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ç¥¤¥°¹ñËÉÁê¤Î¸òÂå¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Àï²Ì¤ÎË³¤·¤µ¤òÍýÍ³¤Ë²òÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ½ñµ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë²£³ê¤ê¤µ¤»¤¿¡£
Âç¤¤Ê¸åÂà¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¡Ö°Ø»Ò¤ÎÊÂ¤ÙÂØ¤¨¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
ËÜ¹Æ¤ÏCNN¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Û¥Ã¥¸µ¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤Ç¤¹¡£