「京王杯２歳Ｓ・Ｇ２」（８日、東京）

単勝１・８倍と断然の人気を集めた１番人気ダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永）が重賞初挑戦初制覇を飾った。

好スタートから行き脚良く２番手につけると折り合い良く直線へ。持ったまま坂を上がると、残り２００メートル手前で先頭に立ち、そのまま後続を寄せ付けずに３馬身差をつけて快勝した。タイムは１分２０秒９（良）。２着には８番人気のフクチャンショウ、３着には１２番人気のトワニが入った。

秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）、天皇賞・秋（マスカレードボール）に続いて４週連続ＪＲＡ重賞Ｖとなったルメールは「楽勝でしたね。良かったです」と、さわやかなスマイル。「スタートはとても良かった。前半は自分のペースで走れましたし、我慢ができました。馬は落ち着いて直線もいい感じで坂を上ってからの手応えも良かった。息が入ってもう一度伸びてくれました。能力がありますね」と初コンビとなった相棒の走りをたたえた。

騎手時代に切磋琢磨（せっさたくま）した福永師の管理馬でつかんだ初のＪＲＡ重賞タイトル。「前走は負けましたけど、きょうはコンディションが良かったです。福永厩舎のおかげでベストコンディションだった。勝てて良かったです」と、厩舎の仕上げにも感謝していた。