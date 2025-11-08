ラッパーの晋平太さんのXが8日、更新。親族が亡くなったと発表した。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。

晋平太さんをめぐっては、ラッパーたちがSNSで死亡情報を投稿するなど、ネット上で拡散されていた。発表文で「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と発表。「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と続けた。

声明によると、晋平太さんは昨年1月末以降、無所属で活動していたという。そして今回の発表で当該Xの更新を終了するとした。

伝説的ラッパーの死去に対し、Xでは「信じたくなかったのについに公式発表来てしまった、、、晋平太R.I.P」「晋平太の件ほんとだったのか」「晋平太まじ？」「晋平太嘘だろ」などと書き込まれていた。

晋平太さんは1983年（昭58）1月10日に東京都で生まれ、埼玉県育ち。2010年から「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）で2連覇達成。17年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を達成。サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T−Pablow、R−指定、般若の5人に勝利した。

◇ ◇ ◇

以下、晋平太さんのX発表全文。

【ご報告】

一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。

先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします。

生前、晋平太を支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださったファンの皆さまに心より御礼申し上げます。

これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。

このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

晋平太は、HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした。

彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません。

葬儀は近親者のみで静かに執り行いました。

皆さまに直接お別れの機会をご用意できなかったこと、心よりお詫び申し上げます。

何卒ご理解いただけますと幸いです。

なお、晋平太は2024年1月31日以降、特定の事務所には所属せず無所属で活動しておりました。

そのため、前事務所へのお問い合わせは、皆さまや関係者の方々の混乱を避けるためにも、差し控えていただけますと、遺族一同大変ありがたく存じます。

最後に、この投稿をもちまして本アカウントの更新は終了し、近日中に閉鎖させていただきます。

これまでの温かいご支援に、改めて深く感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

親族一同