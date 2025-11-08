ゴルフ中継に人気俳優が出演し、ネットは驚きに包まれた。

８日にＭＢＳ／ＴＢＳ系で生放送の「ＴＯＴＯジャパンクラシック」（１１月８、９日）。日本で開催される唯一のアメリカ女子ツアー公式イベントだ。

滋賀県の瀬田ゴルフコースで、選手たちのすぐ近くでマイクを持つイケメン俳優。小声で「やっぱりね、現場で見るのは違いますね」と、興奮を抑えながら様子を伝えた。

ネットは「父が見ているゴルフ中継に坂口憲二さんが出てきた。イケオジすぎる」「ゴルフ中継に坂口憲二が。かっこいー」とびっくり。俳優の坂口憲二だ。

坂口は高校時代ゴルフ部に所属し、以来ゴルフ歴３０年を超え、今でもスコア８０台でプレーする実力の持ち主。今回はスペシャルリポーターとして現地から生出演し、間近で選手たちのプレーの迫力を伝えている。

ネットは「ＴＯＴＯジャパンみてたら坂口憲二出てきた！！！応援アンバサダーと書いてる。相変わらずかっこいい」「ごはん作って『さて食べよう！』とTV点けたら坂口憲二氏！やっぱりオトコマエだわ〜」「ジャパンクラシック…応援アンバサダーに坂口憲二さん出てくるとは…！え、見に行けばよかった…！」「女子ゴルフのリポーターに坂口憲二！？近くで見れるの羨ましい。そしてその後ろに映り込むおっちゃんが坂口憲二なんかに見向きもせず望遠覗いてるの最高すぎる」と大興奮。しかもこの日が５０歳の誕生日で「坂口憲二さん今日誕生日じゃなかった？」といった声も寄せられた。

坂口が立ち上げたコーヒーブランド「ＴＨＥ ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ ＣＯＦＦＥＥ」の公式インスタグラムのストーリーズに、この日の写真がアップされた。「ＴＯＴＯジャパンクラシックスタッフの皆さんありがとうございました！明日の最終日楽しみにしております」とつづられ、坂口はバースデーケーキを手にうれしそうに笑った。