¡Úµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Û¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤¬»¿¼Ï¢È¯¡Ö¾å¼ê¡×¡Ö¤¤¤¤µÓ¡×£¸ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¥·¥ç¥¦¤¬·òÆ®£²Ãå¡¡
¢¡Âè£¶£±²óµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±£±·î£¸Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿£²ºÐ½Å¾Þ¤Ï£±£¶Æ¬Î©¤Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡£±¡¦£¸ÇÜ¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë¡Ë¤¬£²ÈÖ¼ê¤«¤é¿Ê¤á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¡¢½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ï£²£°£²£°Ç¯¥â¥ó¥È¥é¥¤¥¼°ÊÍè¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£µ¾¡ÌÜ¡£Ê¡±ÊÄ´¶µ»Õ¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê¥é¥ó¥Õ¥©¡¼¥ô¥¡¥¦¡Ë°ÊÍè¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Å¾Þ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£²£°ÉÃ£¹¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ£²¾¡¤Î¥¾¥ó¥Ë¥Ã¥Ò¤ÎÈ¾Äï¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î¤Îºå¿À¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½é¾¡Íø¡£Á°Áö¤Î¤â¤ß¤¸£Ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¥·¥ç¥¦¡Ê¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ£²Ãå¡££±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥È¥ï¥Ë¡Ê¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡Ë¤¬£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ê¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¥·¥ç¥¦¡á£²Ãå¡Ë¡ÖÁ°Áö¤«¤éÈó¾ï¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¾å¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¸å¤í¤«¤é¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÃÆ£À¬Ä´¶µ»Õ¡Ê¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¥·¥ç¥¦¡á£²Ãå¡Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á°¤¬¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÃÊÁ°¤Î°ÌÃÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£½ÐÍè¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤Î½Å¾ÞÏ©Àþ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×