ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は8日、12Rで優勝戦が行われ、原田幸哉（50＝長崎）がカド3コースから捲っての1着で昨年4月12日の大村72周年記念以来、通算20回目のG1制覇となり、優勝賞金1200万円などを獲得して今年の獲得賞金額が7400万円を超え、前日の25位から13位に浮上。SGボートレースクラシック（来年3月24〜29日、蒲郡）の優先出場権を手に入れた。2着に上田龍星、3着は茅原悠紀が入り3連単＜2＞＜6＞＜1＞は2万5250円（62番人気）。なお丸野一樹は5コースから1周1マークで捲り差しを狙ったものの、ターンマークに当たって落水失格となった。

レース直後のインタビューで原田は「強引なレースになって事故艇も出て素直には喜べないけど、理想のレースはできました」と切り出し「優勝するなら3カドからカヤちゃん（茅原）を捲るしかないと思っていました。結果を残せたのが一番良かった」と振り返った。

来年5月26〜31日には、この浜名湖でSGボートレースオールスターが開催される。当地のファンにインパクトを残す走りができて“原田幸哉”に1票を投じたくなるファンを増やしたのは間違いないだろう。原田の次走出場は12〜17日のG1戸田69周年記念を予定している。