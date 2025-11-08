「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第３日」（８日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

どたばたのスタートを物語る６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーという派手なスコア。鈴木愛（３１）＝セーフルフォース＝はそれでも終わってみれば２打伸ばし、首位とは４打差。同大会６年ぶりＶを狙える位置で最終日を迎えることになった。

「来る時間を間違ってて、それに気づいてなくて。コースに着いたらキャディーさんに『（スタートまで）１時間切ってるよ』と言われて」

鈴木のルーティンは、スタートまで１時間３０分をかけてショット、アプローチ、パターの調整を入れる。ところがこの日は「４０分くらい。アプローチなんて１０球ほどポンポンやるくらい」で、慌てて仕上げてティーイングエリアに向かうはめになった。

ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンから延田グループ・マスターズＧＣレディースまで、５戦連続の予選落ちという不振に陥り、前週は完全休養に充てていた鈴木。過去のワーストは３戦連続（４度）。調子の悪さを物語る数字だが、休養がプラスに働いた。

初日から着実にスコアを伸ばし、この日の３番パー３（１８５ヤード）では、５番ユーティリティーでのティーショットがピン下１５センチに落ちるスーパーショットで楽々のバーディーを奪った。

８、９番で落としたものの、体が温まってきた後半は５バーディー。ダブルボギーとなった１７番も「２打目、ショットはすごくよかったけど、フライヤーして奥のバンカー。悪いところがなくてのダボでした」と言うから、不調は完全に拭い去った。

パターは数年ぶりに手にしたタイプで、感触もいい。グリーンで自信を持つだけに「いいショットを増やしていければ」４打差逆転の可能性は大きく広がってくる。