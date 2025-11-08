「アイシテル」のサインです。男性が愛する彼女だけにする「愛情表現」

写真拡大


男性は女性と比べて愛情表現が苦手ですが、愛する彼女に対してはきちんと愛情表現をするもの。

そこで今回は、男性が愛する彼女だけにする「愛情表現」を紹介します。

｜言葉と行動で「好き」を伝えてくれる


男性は愛する彼女に対して「好き」という愛情表現を欠かしません。

普段から頻繁にスキンシップやハグをしてくれたり、ここぞという場面で「好き」「愛してる」と言ってくれたりするでしょう。

男性はどんな形であれ「あなたが愛してやまない存在であること」を伝えようとします。

｜彼女の予定に合わせようとしてくれる


男性が彼女の予定に合わせようとしてくれるのも愛情表現の１つ。

お互いに忙しいとなかなかスケジュールが合わない時もあります。

でも、男性は大好きな彼女とは忙しい時間を割いてでも会いたいと思うもの。

そのために自分のスケジュールを調整してくれるでしょう。

｜マメでなくても連絡を欠かさない


大好きな彼女に連絡を欠かさないことも愛情表現の１つ。

忙しいと連絡する時間も取れないことってあります。

そんな時でも、愛する彼女には連絡して、「連絡が遅くなってごめんね」ときちんと謝ってくれるでしょう。

男性の愛情表現を気付かずにいることはとてももったいないです。

ぜひ今回紹介した愛情表現を男性がしてくれているか、改めて確認してみてくださいね。

🌼両想いと見て間違いなしです。男性がふとした瞬間に見せる「本命行動」