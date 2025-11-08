負のエネルギーに飲み込まれていく。“ネガティブ男子”との恋がツラくなるワケ
「仕事がつらい」「上司がムカつく」など、会うたびにそんな愚痴ばかり。最初は「元気づけてあげたい」と思っていたのに、いつの間にかあなたまで気分が沈んでいませんか？“ネガティブ男子”との恋は、気づかないうちに心を消耗させるもの。そこで今回は、そんな恋がツラくなる理由を解説します。
共感が“依存関係”に変わっていく
ネガティブ男子は、共感してもらうことで安心感を得ようとします。でも、それが習慣になると「あなたがいないとダメ」な状態に。最初は優しさから聞いていた愚痴も、気づけば彼の感情を受け止め続ける日々に。恋人というより“カウンセラー役”になってしまう危険があるんです。
あなたのポジティブな部分まで“吸い取られていく”
あなたが前向きな話をしても、「どうせ無理」「うまくいくわけない」と否定される。そんな会話が続くうちに、あなたの明るさや自信までも奪われてしまいます。“共感疲れ”がたまり、「励ます→落ち込む→また励ます」の無限ループに。いつの間にか、恋愛が「癒し」ではなく「負担」になってしまうのです。
男性が自分で変わろうとしない限り、ネガティブさは変わらない
「支えてあげたい」「元気づけてあげたい」という思いは素敵。でも、彼が自分のネガティブを変えようとしない限り、その思いは一方通行です。あなたの共感が“都合のいい受け皿”になり、尽くしても報われない関係に。恋愛は、お互いが元気を与え合える関係であるべきです。
恋をするとき、大切なのは「相手のため」だけじゃなく「自分の心の余裕」。一緒にいて笑顔になれないなら、負のエネルギーに飲み込まれないためにも、もう離れるべきサインなんですよ。
