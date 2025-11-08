乾燥・くすみ・しわを一気にケア。冬の大人肌が輝く「最新エイジングケアコスメ」３選
寒さとともに空気が乾き、肌の調子も揺らぎがちな季節。「最近、なんだか肌に元気がない…」そんな変化を感じていませんか？そこで今回は、忙しい大人肌をやさしくケアしながらハリとツヤを与える「最新エイジングケアコスメ」を紹介。どれも“手軽に続けられる”がポイント。肌の変化を感じ始めた今こそ、スキンケアを見直してみましょう。
洗うだけで“ハリが戻る”。レチノールで叶える贅沢美容液クレンジング
「洗う」ことからエイジングケアを始める新発想。人気ブランド・ラフラから登場した「オイルセラムクレンジングルビーリッチ」は、オイルのメイク落ちとバームのうるおいを両立した贅沢処方です。
▲ラフラ「オイルセラムクレンジングルビーリッチ」 150ml ￥3,630（税込）
レチノールやアスタキサンチンなどの美容液成分を92％配合し、３種のセラミドとスクワランで保湿もばっちり。厚みのあるオイルが摩擦を軽減しながらメイク汚れをスルッとオフします。オレンジローズの香りで包んで、１日の終わりをリラックスタイムに変えてくれる使い心地のよさも魅力です。
１つで“しわもシミも”。忙しい朝夜に頼れる万能オールインワン
時間がなくてもエイジングケアをしっかりしたい人にぴったりなのが、サナ なめらか本舗の「薬用リンクルジェルクリームホワイト」。洗顔後、これ１つでお手入れが完了する時短ケアアイテムです。
▲サナ なめらか本舗「薬用リンクルジェルクリームホワイト」 100g ￥1,760（税込）※医薬部外品
有効成分ナイアシンアミドがコラーゲン生成を促し、しわを改善。さらにメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防いでくれます。大豆「たまほまれ」由来の豆乳発酵液配合で、ふっくらハリのある肌へ。首やデコルテのマッサージにも使える万能さも高ポイントです。
ポンプひと押しで明るさチャージ。泡で叶う大人の透明肌ケア
毎日使う洗顔料こそ、エイジングケア対応のものを選びたいところ。サナ なめらか本舗の「薬用WR泡洗顔 ホワイト」は、ポンプを押すだけで濃密泡が出てくる手軽さが人気です。
▲サナ なめらか本舗「薬用WR泡洗顔 ホワイト」 200ml ￥990（税込）※医薬部外品
ピュアレチノールとニコチン酸アミドを配合し、大人のくすみや毛穴にアプローチ。さらにアミノ酸系洗浄成分とセラミドがうるおいを守り、洗顔後もしっとりもちもちの肌に。泡の弾力がやさしく包み込み、摩擦を防いで洗うたびに透明感のある印象へ導きます。
どれも毎日のスキンケアに無理なく取り入れられるアイテムばかり。乾燥が進む季節こそ、洗う・潤す・守るの3ステップでエイジングケアを習慣化して。今日から少しのケアを積み重ねて、冬の乾燥にも負けないハリツヤ肌をめざしましょう。＜text＆photo：Chami＞ ※TOP画像は生成AIで作成しています
