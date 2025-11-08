「おはよう」とかないけど？彼氏が不満に思う女性のLINE
彼氏に送ったLINEで「なんだか気まずい空気を感じた」ということはありませんか？
それは、あなたからのLINEに不満を抱く内容があったのかもしれません。
今回は、彼氏が不満に思うような女性からのLINEをご紹介します。
｜日常を報告する
「おはよう」から「おやすみ」まで、１日にあったことを細かく報告するLINEは、男性に面倒がられることもあります。
男性は女性に比べると、あまり頻繁に人と連絡を取り合わないものです。
LINEを送るときは、彼が興味をもってくれる内容だけをセレクトしてみてください。
｜質問が多い
彼が返信しやすいようにと、質問系のLINEを送る女性は多いと思われます。
確かに、相手も返事の内容を考える手間が省けるでしょう。
しかし、あまり質問ばかりしていると、LINEを送るたびに返信を求めることになります。
それでは、彼も「毎回返信しなければ」とプレッシャーになるでしょう。
｜愚痴を語りたがる
辛いことがあったとき、大好きな彼に愚痴を聞いてもらいたいときもありますよね。
ただ、彼とのLINEには、できるだけネガティブな内容は避けたほうが無難です。
愚痴を聞かされた彼は、自分も憂鬱な気分になるでしょう。
そんなLINEが続いていると、面倒な女だと思われてしまうので注意が必要です。
｜秒で返信が来る
彼からLINEが来たら、嬉しくてすぐに返信したくなるものです。
しかし、あまり即返信ばかりしていると、彼からの連絡をずっと待ち侘びているように思われるでしょう。
そうなると、彼にとっては重い女のイメージが焼き付くかもしれません。
彼からLINEが来たときには、なんて返事をしようかよく考えるくらいのゆとりを持ちましょう。
女性からのLINEで、彼が不満に思うパターンを４つ挙げてみました。
女性にとって楽しいやりとりや聞いてほしいことだと思っている内容は、男性には苦痛に感じることもあるようです。
今回の内容を参考に、彼に気配りができるLINEを心がけてみてくださいね。
