講談師・神田伯山（42）が7日に自身のX（旧ツイッター）を更新。タレント・フワちゃんがプロレスラーとして活動を再開する件について言及した。

昨年8月から活動休止していたフワちゃんだが、同日女子プロレス団体「スターダム」後楽園ホール大会のリングに登場。「プロレス一択」での活動再開を宣言した。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。フワちゃんは22年10月にスターダムでプロレスデビューを飾っていた。

マイクを握ると「また挑戦したいもの。それはプロレス一択でした。反省や、みそぎのためではありません」と強調。「そんな大好きなプロレスにこれから本気で向き合うため、今日はこの後楽園にあいさつをしに来ました。改めてこの状態の私を受け入れてくれているスターダム、先輩方に感謝しています。これから死ぬ気で頑張ります!」と誓っていた。

この件について、伯山は「フワちゃん復帰、嬉しいなぁー」と喜びをつづり、また「12月29日、芸協の納会だし、張り扇供養だけど その後、両国行こうかな」とフワちゃんの“再デビュー”戦を見届ける意思をみせていた。