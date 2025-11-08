罪悪感ゼロの夜ご飯！満腹感を得やすいのに“痩せ効果”を期待できる【簡単ダイエットレシピ】
「夜は控えめにしないと太る」と思いがちですが、実は“食べるもの”を変えるだけで、夜でも無理なく痩せ体質を作れます。そこで今回は、電子レンジや鍋ひとつで作れて、しかも満腹感とダイエット効果を得やすい--そんな罪悪感ゼロの【簡単ダイエットレシピ】を紹介。ぜひメニューに加えてみてください。
レンジで簡単！「豆腐の鶏そぼろあんかけ丼」 カロリー：約280kcal／糖質：約８g
高たんぱく・低脂質で満足感がありながら脂肪になりにくい理想の夜ごはん。胃もたれしにくく、夜遅くの食事にもおすすめです。
｜材料（１人分）｜
木綿豆腐：1/2丁 鶏むねひき肉：80g しょうが（チューブ可）：少々 めんつゆ（３倍濃縮）：大さじ１ 水：50ml 片栗粉：小さじ１（水小さじ２で溶く） 小ねぎ＆白ごま：適量
｜作り方｜
（１）耐熱ボウルに鶏ひき肉・水・めんつゆ・しょうがを入れて軽く混ぜ、ラップをふんわりかけて電子レンジ（600W）で２分加熱する
（２）一度取り出してかき混ぜ、さらに１分加熱する
（３）水溶き片栗粉を加え、30秒ほど再加熱してとろみをつける
（４）水切りした豆腐を崩して器に盛り、そぼろあんをかけて小ねぎ・白ごまをトッピングしてできあがり
野菜で満腹！「キャベツと卵のスープリゾット」 カロリー：約320kcal／糖質：約20g
食物繊維×たんぱく質のバランスが◎。白米ではなくオートミールを使うことで、血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪を溜め込みにくい体に導きます。
｜材料（１人分）｜
キャベツ：１枚（ざく切り） 玉ねぎ：1/4個（薄切り） 溶き卵：１個分 オートミール：30g 鶏ガラスープの素：小さじ１ 水：200ml オリーブオイル：小さじ１ 粉チーズ＆黒こしょう：適量
｜作り方｜
（１）鍋にオリーブオイルを入れて玉ねぎ・キャベツを軽く炒める
（２）鍋に水と鶏ガラスープの素を加えて中火で３分ほど煮る
（３）オートミールを入れてひと煮立ちさせ、最後に溶き卵を回し入れる
（４）火を止め、粉チーズ・黒こしょうで味を整える
罪悪感ゼロを叶える“夜ダイエット飯”のポイント４つ
・温かい料理を選ぶ：温度で満腹中枢が刺激されるので、食べすぎ防止につながる
・糖質を“減らす”より“質で選ぶ”：オートミールや雑穀は代謝を落とさず脂肪になりにくい
・タンパク質をしっかり摂る：筋肉量を維持し、寝ている間の脂肪燃焼をサポート
・香りで満足感アップ：しょうがや黒こしょうなど香りを活かした味付けで食欲コントロール
夜は「食べない」より「整えて食べる」ほうがリバウンド知らずで健康的に痩せられます。
ストレスを溜めずにダイエットを続けていくには、“夜ごはんの選び方”もカギのひとつ。豆腐・野菜・オートミールを上手に組み合わせれば、夜でも罪悪感ゼロです。ぜひ今日から、体をいたわる「簡単ダイエット夜ごはん」でキレイを育てていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
