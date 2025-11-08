大腸がん治療のため休養していたタレントの浜村淳（９０）が８日、パーソナリティを務めるＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜、前８・００）に復帰した。

番組冒頭、はっきりした口調でタイトルコールした浜村は「３週間振りのご無沙汰でございます。浜村、戻って参りました」と、リスナーへ復帰を報告した。

さらに「人間９０歳にもなりますとね、あっちこっちおかしなところが出てきます。この際、いっぺんに検査して、いっぺんに悪いところを治そうと。車で言うとパーツの交換ですね。部分的に治しておこうとなったら、割合時間がかかるんです」と、これまでの経緯を説明。「皆さんも自分のお体に十分お気を付けいただきたい」と呼びかけた。

浜村が休養中は同局の福島暢啓アナウンサーや、フリーの森たけしアナウンサーが代わってパーソナリティを務めており、「たくさんの皆さんからご心配、ご迷惑をおかけしました。励ましのお見舞いのおハガキもたくさんいただきました。これからはもっともっと体に気いつけてね、いたわっていきたいな、と思います」と、力強く誓っていた。

浜村については、１０月末に所属事務所が公式サイトで「医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と発表。５日に同サイトで退院したことを明らかにし、近日中に活動を再開するとしていた。