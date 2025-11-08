こういう女と付き合いたい。男性が「いい女だな」と思う女性とは
気になる男性の気になる存在になるなら、男性が思わず視線を向けてしまうような魅力を身につけるのが近道。
そこで今回は、男性が「いい女だな」と思う女性を紹介します。
上品な雰囲気を醸している
見た目や立ち振る舞いなどで上品な雰囲気を醸す女性に「いい女だな」と心惹かれる男性は少なくありません。
きちんと感のある身だしなみをしていたり、穏やかで落ち着いた話し方をしていたり、姿勢を整えたりなどを意識するだけでも、男性の見る目は変わっていくもの。
寛容で心の余裕がある
寛容な姿勢を日頃から見せている女性も、男性から「いい女だな」と思われやすいです。
そういう女性に対して男性は心の余裕を感じるので、一緒にいるだけで自分の全てを受け入れてくれそうな気がして、安心感や居心地の良さを感じるもの。
なので、少し自分にとって嫌だなと思うことがあったとしても、直情的に怒りや悲しみを表すのではなく、一旦受け止める余裕を持つことを意識しましょう。
気になる男性に「いい女」と思ってもらいたいなら、ぜひ今回紹介した特徴が身につくように自分磨きを頑張っていきましょうね。
