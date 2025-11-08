お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。5日に発表された現代用語の基礎知識 選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語に見解を示した。

番組中盤、伊達は「2025年新語・流行語大賞ノミネート一覧というのが出まして」とノミネートに言及。「まだ30候補なんすか？ここから大賞を決めるってこと？今で言うと、そのクマ被害とかね」と続けた。

これに相方の富澤たけしは「これが流行語なのかな？」とクレーム。伊達は「分かんないよね、流行った言葉」としつつ「その中に“二季”っていうのが入っているんですよ。“もう四季がなくなって二季だね”って。これ、二季なんていうのはこれ僕ですからね」と主張した。

東島衣里アナウンサーも「そうですよね」と賛同。富澤も「誰かが言ってんでしょうね、だから」と話すも、伊達は「俺、二季になる前から言ってましたからね」と訴えると、富澤も「言ってましたもんね」と認め、伊達は「これ僕ですね、だから」とした。

これについてはリスナーからも「最近お昼のワイドショーのコメンテーターがよく『二季だね、二季』と言ってるのを見ます。あれって私の中では初めて聞いたのは伊達さんの言葉とそれに頷く富澤さんなんですけどね。コメンテーターの発言をテレビで見たとき、パクったなと思いました。言い出しっぺはサンドイッチマンと言える日を心穏やかにお待ちしております」とメッセージが寄せられ、伊達も「パクってますね」。富澤も「やっぱ分かってる人だね」と応じた。

そのうえで、伊達は「これ“二季”“二季”言ってますけど、最終的に“一季”になりますからね。今のうちにこれ言っときますから。夏というか、温暖化しすぎて、冬がなくなる」と話した。

そのほかのノミネートについては「知らないのあるなぁ」とポツリ。お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏の発言由来の「長袖をください」についても「何なの？津田君が言ってんの？津田君が1回言っただけでそれがバズったんだ。そうなの？全然知らない」と驚き。「何が流行語だよ。流行ってないんだから」「流行語っていうよりも、新語っていうことなんじゃないのかな」と話していた。