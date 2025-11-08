卓越した技術を持つ人を表彰する「現代の名工」が厚生労働省から発表され、大阪府内からは１５人が選ばれた。

サントリーブレンダー 輿石太さん ６２

サントリーの山崎蒸溜（じょうりゅう）所（島本町）に勤務し、現場を統括する主席ブレンダーとして、「響」「白州」「山崎」といったウイスキーの主力商品の開発に携わってきた。

山梨県出身で、高校卒業後、県内に白州蒸溜所やワイナリーを擁するサントリーに親近感を抱いて就職した。白州蒸溜所で貯蔵の管理を担当していたが、たるで熟成させた複数のウイスキーの原酒をテイスティングしてレシピを決めるブレンダーの仕事にひかれて異動を希望。３０代半ばから山崎蒸溜所で単身赴任を続ける。

同社が各地の蒸溜所などに貯蔵するたるは約１６０万個に上る。同じ樹種のたるで同じ期間熟成させても異なる風味に仕上がることもあり、毎週２回はほかのブレンダー全員とテイスティングを行い、後輩たちに技術を継承してきた。「日々、同じことの繰り返しが大切。おいしくなる少しのアイデアもそこから生まれる」と強調する。

サントリーのウイスキーは世界的な賞を何度も受賞するなど、海外でも評価が高いが、「原酒の構成は何通りも可能で、仕上がりに正解はない」と意気込みを新たにしている。

◇

ほかに選ばれたのは次の皆さん（敬称略）。

高橋紀子（金属熱処理工）▽倉辻由浩（電気めっき工）▽山本真一郎（刃物製造工）▽赤坂雄大（機械彫刻工）▽三浦敏洋（産業用機械修理）▽南宏和（機械保全工）▽木下富博（電気配線工事作業員）▽上西香奈枝（美容師）▽山根大助（西洋料理調理人）▽米田肇（同）▽松葉道彦（バーテンダー）▽服部浩一（貴金属・宝石・甲・角細工工）▽林豊蔵（フラワー装飾師）▽平井守（筆記用具製造工）