9日(日)は北海道から九州にかけて広く雨や雷雨で、激しい雨の降る所があるでしょう。道路の冠水に注意。東京都心の最高気温は14℃と12月並みの寒さとなりそうです。10日(月)は北海道で雪が降るでしょう。沖縄は台風26号や前線の影響で、警報級の大雨となる恐れがあります。海上は高波にも警戒が必要です。

9日(日)は雨や雷雨 東京都心で12月並みの寒さ

9日(日)は二つの前線を伴った低気圧が本州の南岸沿いと北海道の北をそれぞれ進むでしょう。九州は昼頃まで雨や雷雨で、激しい雨の降る所もありそうです。低い道路の冠水にご注意ください。中国、四国、近畿、東海は夕方にかけて雨や雷雨となるでしょう。関東甲信は雨が降ったりやんだりとなりそうです。北陸や東北、北海道は昼頃から雨や雷雨になるでしょう。落雷、突風、ひょうにもご注意ください。最高気温は平年並みか低く、東京都心では14℃と12月並みの寒さとなるでしょう。服装選びにお気をつけください。





10日(月)は冬型の気圧配置になる見込みです。北海道は日本海側を中心に雪や雨が降り、積雪となる所があるでしょう。東北の日本海側や北陸も雨が降り、標高の高い山では雪が降りそうです。太平洋側は晴れますが、北風が強まるでしょう。11日(火)以降は北海道では雲が広がりやすいですが、東北から九州は晴れる日が多くなりそうです。

大型で強い台風26号 沖縄は大雨や大しけの恐れ

8日(日)15時現在、大型で強い台風26号はフィリピンの東を西へ進んでおり、9日(月)には非常に強い勢力となるでしょう。10日(月)はフィリピンを通過し、次第に進路を北よりに変える見込みです。13日(木)頃には台湾海峡付近へ進むでしょう。また、台風の東側には次第に前線が延びる見込みです。



沖縄は台風周辺の湿った空気や前線の影響で、先島諸島を中心に11日(火)頃から13日(木)頃にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。海上は10日(月)頃から大しけとなる恐れがあり、警戒が必要です。最新の台風情報にご注意ください。

16日(日)以降は本州付近では晴れる日が多い

北海道では17日(月)から19日(水)は雪が降るでしょう。東北から九州にかけては16日(日)以降も晴れる日が多くなる見込みです。ただ、所々でにわか雨はあるでしょう。沖縄は雲が広がりやすい見込みです。



最高気温は札幌市では17日(月)以降は10℃に届かないでしょう。特に18日(火)は3℃と厳しい寒さとなりそうです。仙台市は15℃以下の日が多くなるでしょう。東京都心から福岡市も20℃に届かない日が多くなる見込みです。朝晩は各地で冷え込みます。体調管理にご注意ください。