西山茉希、茶色飯並んだ食卓に反響「レシピ助かります」「体に優しい料理」
【モデルプレス＝2025/11/08】西山茉希が11月8日、自身のInstagramを更新。「茶色飯」な手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳2児の母モデル「体に優しい料理」茶色飯並んだ食卓
西山は「クリスマスに何食べたいかをおしゃべりしながら、茶色飯が並ぶ金曜日」とつづり、手料理を作る様子を動画で公開。「＃肉じゃが ＃減らない人参活用日 ＃干し椎茸とちりめん山椒のきんぴら ＃マカロニサラダ ＃炊きたて白米」とハッシュタグで紹介したメニューを次々と手際よく調理し、できあがった料理をずらりとテーブルに並べる様子を披露している。また、簡単なレシピも紹介しており、最後には「『は や す ぎ』12月を控えて母の心境が声に出るキッチン」と締めくくっている。
この投稿には「こういうのがいいのよ」「美味しそう」「栄養満点」「レシピ助かります」「体に優しい料理」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
