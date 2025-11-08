またまた億超だ。ＪＲＡが発売した１１月８日のＷＩＮ５は、的中１票で、払戻金は３億１２４８万９９４０円となった。１０月４日（土曜）から１２月２８日（日曜）まで、通常の日曜日や祝休日の競馬開催日に加え、土曜日もＷＩＮ５の発売を行う「ＷＩＮ５ボリュームアップキャンペーン」が始まって以来、払戻金が１億円を超えたのは今回で３度目で、Ｘ（旧ツイッター）のトレンド上位に入るなど、ネットでも驚きの反応が寄せられている。

発売票数は４４６万４１４２票だったが、対象１レース目の東京１０Ｒ・錦秋Ｓで５番人気ナイトアクアリアムが勝ち、残りは１６万１０３９票に。２レース目の京都１０Ｒ・清水Ｓは１１番人気のフロムダスクが勝利し、一気に１７１５票に減った。３レース目の福島１１Ｒ・キビタキＳは１番人気のソルトクィーンが勝利したが２０１票に。４レース目の東京１１Ｒ・京王杯２歳Ｓで１番人気のダイヤモンドノットが勝利し、残りは８６票になった。そして最後の京都１１Ｒ・室町Ｓは最低１６番人気ペプチドヤマトが制し、的中は１票となった。

ＷＩＮ５の結果にＳＮＳでは「一人当ててるの化け物過ぎる…笑」「一口馬主より、夢がある」「万が一当てると税金が怖いよなぁ」「３億は夢あるねぇ」「１６番人気拾える富豪は誰や笑」「どんな徳を積んだら、今日のＷＩＮ５当たるんだ」など驚きのコメントが相次いだ。

★ＷＩＮ５高額配当ベスト５★

１、５億６２５２万１６１０円（２５年１０月１９日）

２、５億５４４４万６０６０円（２１年３月１４日）

３、４億８１７８万３１９０円（２１年１月１１日）

４、４億７５１７万１０４０円（２５年１０月５日）

５、４億７１８０万９０３０円（１９年２月２４日）