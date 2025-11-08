ボロボロの状態で保護されてから現在まで、何度もピンチを乗り越えてきた不屈のおじいちゃん猫。お家に来て7周年を迎えた姿には、「7周年おめでとうございます！よくがんばりましたね」「これからも優しい時間が末永く続きますように」といった温かいコメントが多数寄せられ、記事執筆時点で再生回数は8500回を突破しています。

【動画：ボロボロの白猫を保護→"ピカピカの真っ白にしよう"と決めた日から『７年』…】

祝7周年！

YouTubeチャンネル『ねこかます nekokamasu』に投稿されたのは、お家に来て7周年を迎えたオッドアイの白猫「暁璘(シャオリン)」くんの姿。よくお似合いな7周年を記念した王冠を被り、飼い主さんの膝の上で可愛いダンスを披露してくれました。

もちふわボディを撫でられゴロゴロと甘える暁璘くんですが、実は体の不調が回復したばかり。今回に限ったことではなく、出会いから現在まで何度も危機を乗り越えているそうで、「絶対不屈珍獣」なのだといいます。

出会いとたくさんのお友達

出会いは2018年の10月のこと。すでに心身ともにボロボロに傷つき、長生きは望めないような状態だったという暁璘くん。それでもと家族に迎えた飼い主さんは、宝石のように輝くといった意味の名を付け、ピカピカに磨こうと決意されたのだそうです。

すると、そんな飼い主さんの思いに応えてくれるように、暁璘くんは輝いていくことに！7年の間にお家にやって来る多くの保護猫さんたちと出会った暁璘くんは、優しく穏やかな姿から、みんなに愛される存在となっていたといいます。

輝き続ける暁璘くん

病を抱える猫さんの心の支えとなり、自身が倒れてしまった時には子猫が寄り添ってくれたことで復活を遂げたことも。お友達になった約50匹もの猫さんたちとの日々の中で、何度曇っても倒れても輝きを取り戻しているそうです。

未だ療養は続いているとのことですが、すっかりピカピカになり、飼い主さんの膝の上で幸せそうな暁璘くん。きっとこれからも、お友達と支え合いながら輝き続けてくれることでしょう。

投稿には「どの場面も泣けてくるくらいあったかい…」「シャオリンに出会えて私はとっても幸せ！！ありがとう♡」「シャオちゃんの不屈の精神見習って毎日頑張ろう！」「8年目もピッカピカに輝けるように、私がシャオちゃんにエール送ります！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこかます nekokamasu』では、先住猫さんたちと保護活動を行う飼い主さんがお預かり中の猫さんたちの日常の様子が投稿されています。絶対不屈珍獣な暁璘くんの姿に、元気がもらえますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。