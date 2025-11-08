ママさんがお昼寝中の赤ちゃんを抱っこしていたら、甘えん坊な元野良猫が近づいてきて…？その大胆すぎる甘え方と、それを受け入れるママさんの愛が、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で91万再生を突破し、「なんて幸せな光景♡…重そうですけどw」「幸せの極みですね～♡♡♡」といった声があがりました。

【動画：赤ちゃんを抱っこしていたママのもとに『甘えん坊な元野良猫』がやって来て…】

甘えん坊なイヴくん♡

Instagramアカウント「@noah.eve_」に投稿されたのは、キジトラの「イヴ」くんが、弟くんを抱っこしているママさんに甘える姿をおさめたリールです。

イヴくんは、人の上に乗って甘えるのが大好きなのだそう。そのため、まだ赤ちゃんの弟くんの寝かしつけが終わると、次は自分の番だとママさんのもとにやってくるのだとか。

我慢していると思ったら…？

その日も、弟くんをお膝の上で抱っこしていたママさんのもとへやってきたイヴくん。自分もお膝の上に乗ろうとしていたそうですが、今はダメだと制止すると、大人しくそばでお座りをして待っていたといいます。

しかし、ちらりとママの様子を伺い、そろそろ行けると判断したのか、おもむろに左前足をママさんのお膝の上にあるクッションに乗せてきたそう。そして怒られないのを確認すると、弟くんとママさんの間にあるわずかな隙間に体をねじ込んできたのだとか。

無理やりねじ込む！

イヴくんは、ママさんのお腹にお尻をくっつけて香箱座りをしたそうですが、スペースが足りず、なんとイヴくんの上半身が弟くんの上に乗っていたそう。

弟くんが起きる気配はなかったそうですが、さすがに居心地が悪かったのか、すぐに立ち上がると、方向転換してその場で丸くなったイヴくん。最終的に、ママさんの方に顔を、弟くんの体の上にお尻を乗せる形で落ち着いたといいます。

ママさんのお膝の上で兄弟仲良くお昼寝をしている姿が可愛らしくて、いつまでも見ていたくなります。

この可愛すぎる光景に、リールの視聴者からは「ママさんお疲れ様です！そしてぶーちゃん可愛すぎます♡」「ママさん好きなの愛が強いの伝わりすぎて泣けてくる♡♡」「「俺も赤子なんだけど...」っておもってそうです♡」「めっちゃ可愛い！！！可愛すぎます…」「イヴさん甘えんぼは相変わらずやな♡♡ちゃーんと乗っかってんのはあっためてやってんねんってゆー顔してはるww」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@noah.eve_」では、甘えん坊なイヴくんと赤ちゃんの弟くんの可愛らしいやりとりの他に、先住猫ちゃんのマンチカン「ノア」ちゃん、2歳の長男くんとのほのぼのした日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@noah.eve_」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。