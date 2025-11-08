荷物の出し入れが驚くほど快適に！実用性重視の大型スーツケース【シフレ】がAmazonで販売中！
超大容量で長期旅行も安心！独自設計のハードフレームスーツケース【シフレ】がAmazonで販売中！
美しくカッコイイ近未来デザイン! (株)シフレのスーツケース≪ESCAPE'S/B5225T≫ 荷物の上げ下げが楽に行える『グリップマスター』や 『TSAロック』、『双輪キャスター』など充実の機能を装備。 高級感溢れるカラーフレーム×ヘアライン柄やメタリック系のカラー展開に、サイズも小型から大型まで豊富に揃えた。 デザイン性と機能性を兼ね備えた、ついつい人に自慢したくなるスーツケースだ。
約148リットルの大容量で長期旅行や留学にも対応。フレームタイプで耐久性が高く、大切な荷物をしっかり守る設計となっている。
上下に独自の持ち手を備えたグリップ構造で、車や棚からの出し入れがしやすい。移動時の利便性に優れた実用的な仕様。
高級感のあるヘアライン加工の外装は、キズや汚れが目立ちにくく、旅先でもスタイリッシュな印象を与える。
TSAロックや360度回転ダブルキャスター、コーナープロテクトなど、多機能を詰め込んだ安心設計が魅力となっている。
