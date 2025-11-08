歌手の和田アキ子（75）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。TBS系「アッコにおまかせ！」の放送終了について言及した。

「アッコにおまかせ！」は1985年に放送を開始し、今年10月で40周年を迎えた。2日の放送では、和田本人から来年3月で番組が終了することが発表された。

この日リスナーから「『おまかせ！』が3月で終わっても、ずっとラジオは続けてくださいよ。アッコさんの日常を聴くのがとても楽しいんですから」とのエールが届き、和田は「そう言っていただけると」と喜んだ。

「ラジオはほんまね、私の日記帳みたいなもんですね」と今後も続けていくことに意欲をみせ、「おまかせ！」については「ここでもあえて言う必要はないかなっていうぐらい、私の中でずっと決めていたことで、まあはっきり言えばもう1年以上前から40周年を目標としてて。もうギネスにも載りましたし」と語った。

続けて「言う必要ないなと思っていましたけど、来たから答えますけど、なんともないんですよ。もう本当にお世話になって。私の中で凄く愛情のある番組でしたし、もうスタッフも良くしてくださっていた」と回顧した。

「だから（『おまかせ！』の）エンディングでも言いましたけど、これからの1回1回、かと言ってあしたから敬語に変わるとかそんなんちゃうで、普通に。1回1回を大切に皆さんにお届けしたいと思うだけで」と思いを明かした。

改めて「ラジオはまだ今のところ辞めようと思うてないねんけど、何か話ありますか？」と確認し、アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正からないと言われると「君、私の背中叩いてるんとちゃうやろなあ」と話して笑わせた。

リスナーからは「おまかせ！」の残りの放送への激励のメールも届き「だから余計に体調気を付けて。これから病欠しないように。かえって思っていますね。ケガとか病気して穴を開けるよりも、ちゃんと太っても痩せても日曜日笑顔でお届けできるように。何かそう思いますね」と明るく話した。

「ラジオはまたね、日々の出来事なんでもしゃべれますから。本当に」と語った。