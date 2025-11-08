俳優・タレントの今森茉耶さんに対して、契約を解除したことを所属事務所が公式サイトで公表しました。



【写真を見る】【 今森茉耶 】未成年飲酒で所属事務所から契約解除 本人はSNSで謝罪「誠実に生き方を見つめ直してまいります」



公式サイトでは「弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました」「弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と報告して陳謝しています。

今森さん本人は、真っ白な画面を自身のインスタグラムに投稿。「私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」「未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません」と謝罪と反省を綴りました。

今森さんはファンや関係者・共演の方々に向けてあらためて謝罪の言葉を綴り「誠実に生き方を見つめ直してまいります。」と心中を伝えています。





今森さんは、これまでスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演していましたが、制作を担う東映株式会社の公式サイトでは「出演契約の解除についてテレビ朝日と協議し、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』から降板といたします」と報告されています。

【担当：芸能情報ステーション】